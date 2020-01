Körvonalazódik a 2020-as költségvetés

Archív • Fotó: Haáz Vince

A 2020-as állami költségvetésből, a jövedelemadóból és a hozzáadottérték-adóból Maros megye számára visszaosztott pénzösszeg szétosztásánál a képviselők tekintettel voltak azokra a helységekre, ahol a megyei rohammentő-szolgálat alegységei, illetve ahol idősotthonok működnek.

Azért volt fontos számunkra ez a döntés, mert 45 napja van minden településnek jóváhagyni az idei költségvetését. Ezért a jövedelmi oldalon már ismertek az adatok, tehát valamennyi önkormányzat nekikezdhet és tárgyalhatja a saját büdzséjét. Az is fontos volt, hogy figyelemmel legyünk az olyan többletkiadásokra, mint ami a rohammentő-szolgálat, vagy az idősotthonok működtetésével jár

– magyarázta Péter Ferenc. A Maros megyei önkormányzat elnöke arról is beszélt, hogy az idén egymillió lejjel kevesebbet tudtak szétosztani, hiszen kevesebbet kapott a megye is, így a megyei önkormányzat költségvetése is szűkösebb. „Hogy ennek milyen következménye lesz, még nem tudjuk, a kollégák jelenleg gyűjtik az adatokat, hogy mekkora összegekre van szükség a működési költségek fedezésére” – hangsúlyozta az elnök.

A hétfő délutáni ülésen a helyi fejlesztési programok, a társfinanszírozást igénylő infrastrukturális programok támogatására, valamint a települések olyan működési költségeinek fedezésére, amelyeket az önkormányzatok nem tudnak saját bevételeikből finanszírozni, 27 316 000 lejt hagyott jóvá a megyei tanács.

Ezen kívül még, a hozzáadottérték-adó visszaosztásából származó 15 356 000 lejt osztott szét a tanács a megyei és községi utak karbantartására és javítására. Ebből az összegből 14 millió lejt utaltak a megyei utak munkálataira, a fennmaradó összeget pedig a községi utakra.

Arra való tekintettel, hogy Nyárádszereda önkormányzata önállóan, helyi szinten gondoskodik a tej-kifli program megvalósításáról, a megyei tanács 127 ezer lejt utalt a polgármesteri hivatalnak a program 2019–2020. tanévi, január és június közötti kiadásainak finanszírozására. Ebből az összegből 97 ezer lejt tesz ki a péktermékek, tejtermékek, gyümölcs beszerzése és kiosztása, és 30 ezer lejt a program keretében végzett oktató tevékenységek finanszírozására fordít az önkormányzat.

A megyei költségvetést február 20-án hagyják jóvá, azt megelőzően folyamatos egyeztetések lesznek az alárendelt intézményekkel, a polgármesteri hivatalokkal.