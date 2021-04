Körültekintéssel és tisztelettel nyúltak az alkotók Benedek Elek szövegéhez

Meseelőadás bemutatójára készül az Udvarhely Néptáncműhely: a Benedek Elek Világszép Nádszálkisasszony című meséje nyomán színre vitt produkciót ebben az évadban ugyan keveset játsszák, de ősztől – főként, ha az élet visszatér a megszokott kerékvágásba – többször is megtekinthető lesz.

Rendezői utasítások. Ivácson László eligazítás tartott a hétfői próbán • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mintegy két éve történt a felkérés, tavaly májusban kellett volna bemutatni az Ivácson László rendezte meseelőadást, ám a koronavírus-járvány áthúzta a terveket az Udvarhely Néptáncműhelynél: a Világszép Nádszálkisasszonyt e hét szerdán mégis bemutatják. Ez a mese azonban nem tartogat poénos meglepetéseket, hiszen nem a komikumon alapszik: a Világszép Nádszálkisasszony belső utazásra hívja majd a nézőt.

Meseelemzéssel kezdtük magát a próbafolyamatot, és számunkra is meglepő volt, hogy mennyi mindent nyújthat ez a mese nekünk, felnőtteknek is. Ezt, a fejben történő utazást fordítottuk le a néptánc nyelvére oly módon, hogy az a gyerekek számára is befogadható legyen

– magyarázta a rendező. Ivácson László hozzátette: a magyar folklórkincsből inspirálódtak az alkotók, de a szomszédságunkban élő más népcsoportok hagyományait is „belelopták” a darabba. „Mondókák, a népdalkincsünk és néptáncaink: arra törekedtünk, hogy olyan elemekkel gazdagítsuk a mesét, amelyek egyfajta kapcsot jelenthetnek a gyerekek és a néptánc között, hogy az előadás láttán kedvet kapjanak belekóstolni a néphagyomány világába” – fejtette ki az alkotó.

A népmesei forrásokból ihletett, ám Benedek Elek írta eredeti szöveghez nagy körültekintéssel és a kellő tisztelettel nyúltak az alkotók, hiszen a mese szerkezete nem a véletlen műve. „Sokkal régebbi egység ez, mint amióta mi színházat csinálunk” – hangsúlyozta Prezsemer Boglárka dramaturg. Hozzátette: a néphagyomány bennünk szunnyad, ezt a megfelelő jelekkel és szimbólumokkal lehet felébreszteni. A műfaj sajátossága továbbá, hogy

a mesének nemcsak igaznak, hanem szépnek is kell lennie: ezt a mesei tisztaságot jelenítik meg Kis Kriszta jelmezei.

Amint a jelmeztervező elmondta: a produkcióban csupán a történet végén – a valóságos világba való mintegy visszatérésként – jelenik meg a népviselet.