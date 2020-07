Körülményes és drága mulatság a határnál kért koronavírusteszt

Kiutazás előtt laboratóriumi vizsgálattal kell bizonyítani, hogy nem fertőződtek meg a vírussal • Fotó: Árvai Károly/MTI

A romániai aktív koronavírusos esetek folyamatos növekedése miatt több ország szigorítást vezetett be, arra kötelezve az innen kiutazókat, hogy laboratóriumi vizsgálattal bizonyítsák, hogy nem fertőződtek meg a vírussal. Míg a Görögországba utazók egyetlen, legtöbb 72 órával korábban végzett koronavírustesztet kell felmutassanak, a Magyarországra igyekvők legtöbb 5 nappal korábbi, 48 óra időkülönbséggel elvégzett két negatív teszttel kell rendelkezzenek. Az átutazókra más szabályok érvényesek. Fontos tudnivaló az is, hogy

Három helyszínen vesznek mintát

A Prodia Laboratórium igazgatója, Szabó Sándor a Székelyhonnak elmondta, hogy Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson végzik el a vizsgálatokat, és előjegyzés alapján lehet jelentkezni a helyszíneken. A vizsgálat 280 lejbe kerül, ha szeretnék angol nyelven kérni, akkor plusz 20 lej.

Alapvetően a vizsgálat eredménye 72 óra alatt lesz meg, ha valaki sürgősséggel kéri (aznap vagy másnap reggelre), akkor 350 lej kell fizetni.

Megtudtuk azt is, hogy az elvégzett vizsgálatok száma változó, mert időnként sportolókat is tesztelnek, de más laboratóriumoknak is vállalnak vizsgálatot. Volt olyan nap, hogy 120 tesztet is elvégeztek, de ezt minden nap nem tudják megtenni, mert

a vizsgálat egy részét manuálisan végzik szakemberek és csak a másik részét végzi a gép

– tájékoztatott az illetékes.

A laboratórium honlapján külön mobilszámokon lehet ezekre a tesztelésekre bejelentkezni. Csíkszeredában tegnap délelőtt már csak július 20-ra lehetett időpontot kérni, Székelyudvarhelyen pedig július 21-re. Gyergyószentmiklóson kedden és csütörtökön végeznek vizsgálatokat, hétfőn még lehetett keddre időpontot kérni.