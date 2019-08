Kortárs művek is helyet kapnak a Csíki Játékszín új évadában

A klasszikus darabok mellett több kortárs műnek is helyet adnak a Csíki Játékszín legújabb évadában. A 2019–2020-as színházi évadra már kiválthatók a bérletek, a régi bérleteseknek pedig szeptember 6-áig tartják fenn helyeiket.

Új előadások, új színészek. Új évadra készül a Csíki Játékszín • Fotó: Gábos Albin

„Meglepetésekkel teli évadra számíthatnak nézőink a legújabb évadban” – fogalmazott Kányádi Szilárd, a Csíki Játékszín igazgatója az új évadot ismertető szerdai sajtótájékoztatón. Mint mondta,

ezúttal a klasszikus darabok mellett több kortárs műnek is teret adnak, és a széles választékkal igyekeznek életkortól függetlenül mindenkit megszólítani.

A csíkszeredai társulat 2019–2020-as évadában klasszikusként szerepel Móricz Zsigmond–Székely Csaba Rokonok című darabja, Parászka Miklós rendezésében. Az előadást szeptemberben mutatják be, a próbák már zajlanak. Majd William Shakespeare III. Richárd című királydrámáját is játszani fogják, mint megtudtuk, a darab rendezője, Vladimir Anton első alkalommal dolgozik együtt a Csíki Játékszínnel. Ezután A gála címmel népszerű szilveszteri előadásuk következik, Györfi Csaba rendezésében. A bérletesek ugyanakkor az új évadban a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház vendégjátékát is láthatják.