Korszerűsítik a marosvásárhelyi szív-érrendszeri és transzplantációs intézetet

Elkezdődtek a műtők, valamint az aneszteziológiai és intenzív terápiás részleg korszerűsítését célzó munkálatok, beleértve a kórházi fertőzések kockázatának csökkentéséhez szükséges berendezések elhelyezését is – jelentette be pénteken a marosvásárhelyi szív-érrendszeri és transzplantációs intézet (IUBCvT). A nagy volumenű beruházást az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) finanszírozzák.

Az Agerpres tájékoztatása szerint a fejlesztések összértéke 8,2 millió lejre rúg, ez tartalmazza a szükséges átalakításokat és az egészségügyi eszközöket is.

„A projekt általános célja a marosvásárhelyi IUBCvT infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséhez, diagnosztizálásához és kezeléséhez szükséges berendezésekkel és anyagokkal való felszerelése” – áll az intézet közleményében.

Hirdetés

A projekt keretében többek között a levegő mikrobiológiai vizsgálatára szolgáló rendszert vezetnek be két műtőblokk összesen öt műtőtermében és a két intenzív osztályon is. A fertőtlenítő-állomást és a magas kockázatú betegek számára kialakított kórtermeket felszerelik az egészségügyi ellátással összefüggő (nozokominális) fertőzések csökkentésére szolgáló berendezésekkel: levegő- és felületi tisztítást célzó felszerelésekkel, fertőtlenítő- és védőberendezésekkel, valamint a szennyezett anyagok tömörítéssel történő semlegesítésére alkalmas rendszerrel is. A projekt kivitelezését ez év novemberéig kell befejezni.