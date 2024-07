Korszerű utak készülnek Csíkkozmáson

Nemsokára elkezdődik Csíkkozmáson a községi utak korszerűsítése, amelyre az Anghel Saligny-kormányprogram nyújtotta támogatás biztosít lehetőséget. Ezek között két olyan útvonal is szerepel, amelyek teherforgalmat tudnak elvezetni, illetve Sószékfürdő megközelítését biztosítják.

két olyan útszakaszt is felújítanak, amelyek fontosak a község számára.

Két közbeszerzési eljárást írtak ki, az egyik már év elején befejeződött, és az áfa nélkül 5,6 millió lej értékű munkálat során – amely a tervezést is magába foglalja –

Mivel a műszaki tervek közben elkészültek, a polgármester szerint nemsokára várható a munkálatok elkezdése is. A szerződés szerint 8 hónap a kivitelezési időszak, és arra számítanak, ha megfelelő kapacitással dolgozik a megbízott cég, idén be is tudják fejezni az útfelújítást.

Egy másik licit még folyamatban van, mivel meg kellett ismételni, tavaly ősszel ugyanis érvénytelenítették az első kiírást. Ezt a korábban említett, közel 2 kilométer hosszúságú két útszakasz felújításának tervezése és kivitelezése érdekében írták ki, és