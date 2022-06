Korszerű tanintézeteket építettek Csíkcsicsóban

Nemsokára befejeződik az iskola bővítése Csíkcsicsóban, ahol jelentősen javulnak az oktatási körülmények. A község új óvodát is épített, ez is elkészül a nyár folyamán, a felszereltség biztosítására további összegekre lesz szükség.

június közepére mindenképp elkészülnek a belső munkálatokkal, most pedig közbeszerzési eljárás van folyamatban az eszköztár megvásárlása érdekében.

A meglévő épületrészt is felújították a villany-, és vízhálózattal, fűtésrendszerrel együtt, az ingatlan hőszigetelést is kapott. Jelenleg a tűzlépcső szerelésével dolgoznak, mert ez is követelmény a tűzvédelmi engedély megszerzéséhez.