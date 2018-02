Korszerű multimédiás eszközökkel szerelnék fel az új irodalmi múzeumot Udvarhelyen

Még nem kapott magyarországi támogatást a székelyudvarhelyi városvezetés a Nyirő-villa rendbetételére, így az ott elképzelt irodalmi múzeum megvalósítása is csúszik. Az épület alsó szintjét immár hivatalosan bérli a korábban is ott élt idős hölgy, akinek csak akkor kell elköltöznie, amikor elkezdődik a felújítás.

• Fotó: Barabás Ákos

A magyar kormány segítségével szeretné felújítani a Nyirő-villát a székelyudvarhelyi városvezetés, ám a múlt év végén erre nem kaptak támogatást – tudtuk meg Orbán Balázstól, a helyi MPP–EMNP-koalíció frakcióvezetőjétől. Mint mondta, ettől függetlenül továbbra is prioritásként kezelik a projektet, és egyeztetéseket is folytattak az ügyben az anyaországi képviselőkkel. Ezek eredményeként szóbeli ígéretet kaptak arra vonatkozóan, hogy

az áprilisi országgyűlési választások után – májusban vagy júniusban – megpróbálnak anyagi forrást rendelni az irodalmi múzeum létrehozásához.

Orbán rámutatott, egyelőre nem látnak más lehetőséget a közel 1,6 millió lej értékű terv megvalósítására, így nagyon bíznak az anyaországi segítségben. Ezt Miklós Zoltán, a Haáz Rezső Múzeum igazgatója is megerősítette.

A tervek szerint a Nyirő-villa alsó szintjén közösségi teret hoznak létre, ahol az író munkásságát bemutató állandó kiállítást rendeznek be – közölték korábban a polgármesteri hivatal munkatársai. Egy multimédiás asztal is a berendezés része lesz, ezen is megtekinthető lesz a tárlat anyaga. Elkülönítenek ugyanakkor egy kisebb helyiséget is, ami különböző rendezvények helyszínéül szolgálhat, valamint egy fogadószobát is berendeznek. Az emeletre vezető lépcsőt változatlan formában hagynák meg, az egy Nyirő-emlékszobába vezet majd, ahol mozgóképvetítés is lesz. Az épületben helyet kap ugyanakkor egy állandó irodalmi kiállítás, amelyen szintén multimédiás eszközökkel teszik vonzóbbá a tárlatot az érdeklődők számára.

A tetőszerkezetet megerősítik, de nem végeznek rajta lényegi módosításokat.

Csak rekonstrukciós munkát terveznek a homlokzaton és a tornácon is, de több eredeti ablak is megmarad.

A villa melléképületében lesz a hőközpont, a kerítést pedig fából készítik el, ennek díszítő elemeit a házéhoz hasonlóan formálják meg.

Mivel kevés használható felület van az épületben, egy „okosházként” képzelték el az irodalmi múzeumot, ami azt jelenti, hogy

elsősorban korszerű IT-eszközök segítségével szeretnék bemutatni a különböző tárlatokat

– magyarázta Miklós Zoltán. Ez azért is fontos, mert meglehetősen kevés tárgy maradt fent például Nyirő Józseftől. A digitális megoldások másik előnye ugyanakkor, hogy nagyon látványosak, ráadásul könnyebben lehet változtatni a bemutatott tartalmakat. Az elképzelések szerint rendhagyó irodalomórákat is lehet majd tartani a diákoknak.