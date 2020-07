Korszerű műjégpályája lesz Marosvásárhelynek is

A tervek szerint már ősszel, a szezon elején megnyitja kapuit a marosvásárhelyi jégpálya is, amely a Székelyföldi Jégkorong Akadémia jóvoltából, a Maros Megye Tanács és a Marosmenti LEADER Egyesület támogatásával fog megvalósulni.

Már Székelyudvarhelyen is van sátortetős műjégpálya. Hamarosan Marosvásárhelyen is hasonló létesítményben lehet majd korcsolyázni. Archív • Fotó: Veres Nándor

Várhatóan szeptemberre kerül minden a helyére, ekkor szállítják át a jelenleg gyógyszerraktárként hasznosított öltözőket is – olvasható a Székelyföld Jégkorong Akadémia közleményében a jó hír, amelyre már régóta vártak a marosvásárhelyi jeges sportok kedvelői.

A Székelyföld Jégkorong Akadémia működésének alapfeltétele, hogy a régió minden pontján legyenek elérhetőek azok az edzésfeltételek, amelyek az egységes, minőségi munkát lehetővé teszik.

Mára Székelyföld legtöbb pontján már hazai jégen készülhetnek a kishokisok.

HIRDETÉS

Marosvásárhely volt eddig az egyetlen székelyföldi megyeszékhely, ahol a jeges sportok gyakorlására nem voltak megteremtve az infrastrukturális feltételek.

A helyzet azonban hamarosan itt is megváltozik, hiszen elkezdődött a sátortetős jégpálya építése.

A marosvásárhelyi hokis közösségnek sok türelemre és kitartásra volt szüksége az utóbbi időszakban, hogy megmaradjon a sportág mellett úgy, hogy közben nem állt rendelkezésére saját műjégpálya. Mióta csatlakoztak az akadémiához, egyértelmű volt, hogy meg kell teremteni a megfelelő infrastruktúrát a fejlődésre. Mostanra minden akadály elhárult, és

a terep előkészítésével meg is kezdődött a sátortetős műjégpálya építése.

A jelenlegi építkezést az SZJA Maros Megye Tanáccsal és a Marosmenti LEADER Egyesülettel partnerségben kezdte meg, a területet pedig, amelyen a létesítmény állni fog, a marosszentgyörgyi önkormányzat bocsátotta a rendelkezésükre.

Óriási lehetőség

Az építtetők arra számítanak, hogy az új infrastruktúra a marosvásárhelyi központ gyors bővülését, a gyereklétszám ugrásszerű növekedését fogja eredményezni. Ennek következtében néhány éven belül kiépülhet egy igazán erős jégkorongműhely.

Hamarosan tehát azt is elmondhatjuk, hogy Székelyföld minden térségében jelen vagyunk, 8 központban a megfelelő infrastruktúrát használva edzenek a növendékeink

– fogalmaz közleményében a SZJA. Ugyanakkor abban bíznak, hogy a Csíkszéken, Gyergyószéken és Háromszéken kiváló eredményekkel működő Korisuli program elindításával

több ezer Maros megyei kisiskolás tanul meg korcsolyázni.

A vásárhelyihez hasonló ballonpálya működik már Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Gyergyószentmiklóson is. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az épülő jégpályához tartozó öltözőkonténereket megvásárolták, és le is szállították. „Ezeket ideiglenesen a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház rendelkezésére bocsátottuk, hogy lehetőségeinkhez mérten is segíteni tudjuk a koronavírus elleni munkájukat” – írják a közleményben.