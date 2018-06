Korszerű ledes égőket szereltek fel Szentegyházán, teljesen megújult a közvilágítás

Teljesen felújították, valamint bővítették is a közvilágítást Szentegyházán, ahol immár ledes égők világítanak, ráadásul megduplázódott a felszerelt lámpatestek száma is. A polgármester azt reméli, hogy a korszerűsítésnek köszönhetően a rendszer üzemeltetése lényegesen kevesebbe fog kerülni, illetve a közbiztonság is javul. Több mint 500 ezer lejnyi pályázati pénzt költöttek a modernizálásra.

Egyelőre csak a Mihai Eminescu-negyedben működik a fényérzékelő által vezérelt rendszer • Fotó: Barabás Ákos

Voltak olyan részek is, ahol eddig nem volt közvilágítás, de most megoldották.

Ilyenek például a Mihai Eminescu és a József Attila utca bizonyos szakaszai, de a Szarvas bejáró is. Néhol még oszlopok sem voltak, így ezeket is biztosítania kellett a hivatalnak.

Előtérben a közbiztonság

Az új lámpatestek nagyon jó minőségűek, most már távolról is könnyedén egymásra ismerhetnek a lakók az éjszakai órákban is – jelentette ki Molnár Tibor. Ezt különösen fontosnak tartotta, hiszen úgy véli, a megfelelő közvilágításnak köszönhetően a bűnözés is visszaszorulhat a településen. Hozzátette,

a javuló éjszakai fényviszonyok révén most már a városban felszerelt kamerák felvételein is jól kivehetők az emberi arcok.