Korszerű és biztonságos: elkészültek az Aranyalma napközi felújításával

Intézményvezetővel, városi elöljárókkal és a kivitelezésben érintett szakemberekkel jártuk be a teljesen új arculatot kapott épületegyüttest. A munkálatokat február 20-án kezdték el, amely során külső és belső felújítása egyaránt sor került: kicserélték a tetőzetet, a nyílászárókat és az ajtókat, korszerű és gazdaságos villamosenergia-hálózatot építettek ki, továbbá új fűtésrendszert is kapott az épület, vészhelyzet esetére tűzlépcsőt alakítottak ki, sőt, saját levegőztető rendszere is van az intézménynek.

A modern szellőztetőrendszer olyannyira zaj nélkül működik, hogy a kicsik délutáni alvását sem zavarja meg

– magyarázta az egyik óvónő.