Korond és Zetelaka is turisztikai települések lesznek

Az RMDSZ felterjesztésére Korondot, Zetelakát és Margittát is helyi érdekeltségű turisztikai településsé nyilvánította szerdai ülésén a kormány – jelentette be Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes az RMDSZ közleménye szerint.

Hirdetés

– áll a közleményben.

Hirdetés

„Célunk olyan környezetet biztosítani, ahová mi is szívesen járunk kikapcsolódni anélkül, hogy átlépnénk az országhatárt, a turisztikai úti célok ugyanakkor turistákat is idevonzanak, ami a helyi gazdaságra is kedvező hatással van” – hangsúlyozta Kelemen Hunor.