Koronavírus-járvány: új nap, új rekord Hargita megyében

Hargita és Maros megyébe is megérkeztek a gyerekadagos vakcinák – előjegyzés nélkül lehet kérni

Elkezdődött Romániában is az 5–11 éves gyerekek koronavírus elleni oltása szerdán. Hargita megye első körben hatszáz adag védőoltást kapott, Maros megye pedig ötszázat. Online is lehet időpontot kérni, de előjegyzés nélkül is fogadnak az oltóközpontokban.