Ezek Korodi csapatának időseket érintő elképzelései

Egyházak képviselőivel egyeztetett Korodi Attila • Fotó: Korodi Attila sajtóirodája

A szerdai sajtóeseményt megelőzte egy egyeztetés a történelmi egyházak és a Gyulafehérvári Caritas illetékeseivel az időseket érintő elképzelésekről – hangzott el. Ezek részleteiről Kálmán Dénes és Bors Béla önkormányzati képviselő-jelöltek beszéltek. Mint megtudtuk,

megválasztásuk esetén megépítik az idősek otthonát és az idősek szabadidőközpontját.

HIRDETÉS

Ugyanakkor idős emberek otthoni gondozását is továbbfejlesztenék. A jelöltek elmondták: az idősotthon esetében az önkormányzat vállalja, hogy megépíti a szükséges létesítményeket, és

arra biztatták az egyházakat, hogy ők is hasonló beruházásokban gondolkodjanak, amit az önkormányzat tudna támogatni.

A nappali foglalkoztatói központról is szó esett. Emlékeztettek: jelenleg két nappali idős klub működik a városban, egy Zsögödben, egy pedig Csíksomlyón, ám sokkal többre van szükség, például a taplocai városrészen. Korodi Attila szerint mindezek mellett az a cél, hogy aki teheti, mozogjon, így sporttematikájú foglalkozásokra is fókuszálni kell. Megígérte, erre is oda fognak figyelni.