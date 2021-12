Korodi: ennek a közösségnek román anyanyelvű tagjai is vannak

• Fotó: Gina Ștefan/Agerpres

A Szakszervezetek Művelődési Házának díszkivilágítását a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal kérte – jelzi csütörtöki Facebook-bejegyzésében Korodi Attila városvezető. Mint írja, „ez történt azután, hogy október 23-án – a város életében először – magyar nemzeti színeink világították meg az épületet, és azután, hogy a korábbi évektől eltérően 2021-ben először a városháza – kiegészítve a hagyományos március 15-ei és október 23-ai megemlékezéseket – ünnepséget és megemlékezést szervezett augusztus 20-án és október 6-án, illetve társszervezője volt a Fodor-kertben tartott trianoni megemlékezésnek is.”

Mint bejegyzésében a polgármester fogalmaz, december elseje a magyar közösség számára nem ünnep, és mindaddig, amíg a többségi nemzet nem tartja be az 1918-ban Gyulafehérváron vállaltakat, nem is lesz, viszont „mi itt Csíkszeredában egy közösség vagyunk. És ennek a közösségnek román anyanyelvű tagjai is vannak. Intézményként, városházaként a román állam ünnepén meg kell adnunk a tiszteletet. Ez a tisztelet nem egyenlő az elfogadással, és soha nem szabad egyenlő legyen a feladással! A tisztelet a jövőépítés alapja, és pontosan annyira fontos, amennyire a magyar közösség számára fontosak az 1918. decemberében Gyulafehérváron vállaltak.”