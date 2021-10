Környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelnék az iskolásokat

Az általános iskolások környezettudatossági kultúráját fejlesztené a Sóvidék-Hegyalja LEADER Egyesület, amely ennek érdekében képzéseket és tábort is szervez a diákok számára. Jelenleg a térségükhöz tartozó tanintézetekkel egyeztetnek a megvalósítás mikéntjéről.

Bálint Elemér : beszélni kell a környezettudatosságról, hogy megváltozzon az emberek mentalitása • Fotó: Erdély Bálint Előd

A környezetvédelem témaköre az egyik legfontosabb közösségi kihívás, hiszen az ebbéli kultúránk még javításra szorul, ami a szemetelés problémájából is látszik – jelentette ki Bálint Elemér Imre oroszhegyi polgármester, a székelyszentkirályi projektindító bemutatón.

Számos program

A gyerekek képzésével el szeretnék érni, hogy egy környezettudatos nemzedék nőjön fel, akik szüleiknek is átadják majd a tanultakat – fejtették ki az ötletgazdák. Elképzeléseiket egyebek mellett környezettudatos nevelés – a vidék, illetve a problémák feltérképezése, hulladékgazdálkodás stb. –, kerékpáros oktatás, iskolai versenyek, ökoturisztikai népszerűsítő karaván és táboroztatás révén valósítanák meg. Ennek érdekében a térséghez tartozó községek iskoláival szeretnének szerződést kötni. Erről beszélgettek a projektindító sajtótájékoztatót követően is, ahol már több, az udvarhelyszéki térséghez tartozó tanintézet is jelezte, hogy részt vennének a tevékenységen.

A cél az, hogy legalább tíz iskolában megtarthassák a képzéseket, mintegy hatszáz diákot oktatva. A projektet jövő év végéig kell lebonyolítsák.