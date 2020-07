Környezettudatos életre törekvők mesélnek a műanyagmentes július legnagyobb kihívásairól

Balázs Panna, Marosszentgyörgyön élő vállalkozó • Fotó: Haáz Vince

Sokszor futunk bele a világhálón az üzenetbe, amely azt közvetíti, hogy nem néhány emberre van szükség, akinek életmódja tökéletesen hulladékmentes, hanem több millióra, akiknek ez sikerül. A műanyagmentes július elnevezésű kihívás egy figyelemfelkeltő akció, amely 2011-ben indult útjára Ausztráliából, és rengeteg követője akadt azóta. Nem kell más kontinensre utaznunk azért, hogy olyan emberekkel beszélgethessünk, akik észrevették már maguk körül a sok műanyaghulladékot és annak káros hatásait, és apróbb vagy nagyobb lépésekben, de próbálnak tenni valamit ellene.

Álszentség a részünkről víztakarékosságról beszélni

Balázs Panna, Marosszentgyörgyön élő vállalkozó újrahasznosítható csomagolótermékeket készít, megkeresésünkre pedig mesélt arról, hogy mit jelent számára a műanyagmentesség. Idén a legnagyobb kihívást a szelektív hulladékgyűjtés jelenti neki, hiszen ez egyáltalán nincs megoldva a megyében. Eddig közösségi összefogással oldották meg ők is, azaz kéthetente egyszer összegyűjtötték többen a szelektív hulladékukat, és közösen leadták az egyik begyűjtő- és újrahasznosító vállalatnál. „Ez most sajnos nem lehetséges, így az a megoldás marad, hogy mindenki egyénileg viszi el az összegyűlt hulladékot. Ez nekünk szinte 30 kilométert jelent” – jegyzi meg Balázs Panna.

A mindennapi életükbe már elég sok mindent jól beépítettek, nem érzi úgy, hogy idén júliusban nagyon látványosat szeretne változtatni, de erre az évre az volt a terve, hogy környezetkímélőbb alternatívákat nyújtson a fesztiválok, események szervezőinek, akik megkeresik őt is. Bár lényegesen kevesebb helyre hívják majd a sok lemondott esemény miatt, azért ő készül a Levendulás piknik nevű eseményre Magyarózdra, ahol egy „zöldebb” sarkot is berendez majd az érdeklődőknek. Mint elmondta, bár a kenyeret egy ideje csak műanyagba csomagolva árusítják, a járvány kezdete óta több pamutból készült, bélelt kenyérzsákot adott el, hiszen nagyon sokan kezdtek el otthon kovászos kenyeret sütni.

Úgy érzi,

a legnagyobb kihívást az ivóvíz jelenti számukra, de nemrég sikerült visszaváltható műanyagpalackos vizet találniuk.

„Ami nem megy nekem, az a környezettudatos mosás, hiszen nagyon kevés ruhánk van, csak annyit vásárolunk, amennyi éppen szükséges, és azt is próbálom másodkézből megvenni, mivel a textilipar az egyik legszennyezőbb iparág a világon, de nem találtam még olyan környezettudatos mosószert vagy egyéb alternatívát, amivel igazán elégedett lennék. Ami számunkra is, és valószínűleg mindenkinek körülöttünk kihívást jelent, a gáz-, víz- és elektromos energia takarékos felhasználása. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen háztartás szintjén korlátlan vízmennyiség áll a rendelkezésünkre, így elég nagy álszentség arról beszélni, hogy mi ezzel takarékoskodunk, tudván azt, hogy a föld lakosságának öt százalékának nem adatik meg ez a »luxus«” – számolt be környezetkímélő kihívásairól a Székelyhonnak Balázs Panna.

A saját kényelmünk a legnagyobb akadály

Mándoki Melinda, marosvásárhelyi tanár, gymstick oktató és „youtuber anyuka” úgy érzi, számára a legnagyobb kihívást a műanyagmentességben a saját kényelmessége jelenti. Videóival nem akar senkit meggyőzni, de úgy érzi, szívesen megosztja másokkal azokat a környezettudatos ötleteket és testedzéssel kapcsolatos videóit, amelyek nála beváltak, hadd döntsék el mások, hogy mit kezdenek ezekkel.