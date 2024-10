Kormányígéret van, pénz viszont még nincs a szeptemberi bérekre

Akárcsak az elmúlt években, idén is pénzügyi gondok nehezítik a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság működését az utolsó negyedévben. Amint arról korábban írtunk, már az augusztusi béreket is nehezen tudták kiadni az intézménynél, ugyanis az éves költségvetésükből csak addig futotta a kiadásokra, és hasonló nehézségekkel küzdenek az ország más megyéiben is a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok is.

A szeptemberi bérekre – amelyeket alig több, mint egy hét múlva, október 10-én kellene utaljanak a szociális ellátórendszerben dolgozóknak – már nem maradt pénze az intézménynek. A kormánytól várnak pénzügyi segítséget.