Korlátozzák a forgalmat a toronyrobbantás miatt

a személyautók, autóbuszok, gyalogosok is elkerülő útvonalakon kell közlekedjenek.

Nem lehet majd megközelíteni a kombinát közvetlen közelében lévő üzemanyagtöltő-állomást, illetve a vele szembeni nagyáruházat sem. Ennek parkolójában is korlátozni fogják a gépkocsik és gyalogosok közlekedését. A vészhelyzeti felügyelőség értesítette a vasúttársaságot is a robbantásról és az annak következtében keletkező porról, arra kérve őket, hogy korlátozzák a vasúti közlekedést is a fent említett időre.