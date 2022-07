Korlátozásokra lesz szükség az ivóvízpazarlás csökkentésére

Tánczos kifejtette, számos településen a normál fogyasztásra építették ki az ivóvízellátó rendszereket, anélkül, hogy számolnának azzal, hogy a lakosság esetleg más célokra is használja az ivóvizet: öntözésre, ipari célokra, úszómedencék feltöltésére, a kert vagy a gyep öntözésére. „Különösen ebben az időszakban kell felelősségteljesnek lennünk, és vigyáznunk kell erre az erőforrásra” – jelentette ki a környezetvédelmi miniszter, aki szerint

Tánczos kijelentette, nemcsak az úszómedencék ivóvízzel való feltöltése jelent pazarlást ebben az időszakban, hanem a kert ivóvízzel történő locsolása is, „még akkor is, ha sajnáljuk az elültetett paradicsomokat”. Hangsúlyozta: az ivóvíz drága, sokszorosan szűrt és kezelt víz, amelyet csak rendeltetésszerűen szabad használni. Arra is figyelmeztette a lakosságot, hogy a mezőgazdasági területek meggyújtása óriási kockázattal jár, hatalmas tűzvészek keletkezhetnek a tarlóégetésből – tájékoztat az Agerpres hírügynökség.