Körkép: állandó karbantartást igényelnek a székelyföldi játszóterek

Változó a játszóterek állapota a székelyföldi városokban, így akadnak köztük rendkívül balesetveszélyesek is. A különböző játékelemeket gyakran kell javítani, cserélni, ezért az önkormányzatok igyekeznek – kisebb-nagyobb sikerrel – rendszeresen karbantartani azokat.

Hiányzó elemek, rozsdás, kiálló csavarok, sok szemét – nem minden játszótér biztonságos, állandó karbantartásukra van szükség • Fotó: Gábos Albin

A javítások részeként egyebek közt a korhadt fenyőrönköket cserélik ki akácrönkökre, és a megrongált műanyag csúszdákat pedig újakra. A beruházásokról ugyanakkor elmondta, nemrég a Mihail Sadoveanu utca és a Brassói út kereszteződésénél lévő tömbházudvarban alakítottak ki új játszóteret, de a jelenleg felújítás alatt álló Kalász lakótelepen is létesülnek újabb játszóterek.

Rendszeresen javításokat is végeznek, ahol szükséges, azonnal beavatkoznak. „Ha bárki bármilyen meghibásodást észlel a játszótereken, szívesen fogadjuk, ha jelzi ezt a városházának a tamasendre@szereda.ro címen, a 0735–209444-es telefonszámon vagy a szereda.ro weboldal városházi bejelentőjén keresztül” – sorolta a lehetőségeket. Tőle tudjuk, hogy

Tamás Endre, a csíkszeredai városháza illetékes munkatársa szerint is meglehetősen igénybe vett hely a szóban forgó játszótér, ahol gyakran kell(ene) javításokat végezniük.

A polgármesteri hivatalok feladata az önkormányzati játszóterek karbantartása, ám akad olyan helyszín, ahol meglehetősen tönkrementek a játékelemek, így rendkívül balesetveszélyesek. Ilyen például a csíkszeredai Gál Sándor téri játszótér, ahol az elkorhadt faelemek mellett kiálló rozsdás csavarok is veszélyessé teszik a játékot a kisgyermekek számára. Tulajdonképpen ez

Néhány éve az utóbbi helyszínen veszélyessé váltak a meglazult faelemek, és az is probléma volt, hogy a kis faházikót egyesek vécének használták. Mint mondta, emiatt azóta a helyi rendőrség rendszeresen járőrözik a játszótereknél, és amelyeket lehet, éjszakára bezárják.

Székelyudvarhelyen is gyakran megrongálódnak azok a játszótéri elemek, amelyeket nem rendeltetésszerűen használnak, például a kisgyermekek számára kialakított hintákon nagyobb gyermekek, fiatalok hintáznak.

A székelyudvarhelyi városházát is megkerestük a játszóterek állapotáról érdeklődve. Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől megtudtuk, a város területén összesen 28 játszótér található. „A városháza műszaki osztálya minden tavasszal az összes játszótéren elvégzi a szükséges karbantartási munkálatokat. Emellett havonta egyszer mindenhol ellenőrzik a játékelemek állapotát, és ahol szükséges, javítanak” – ismertette az eljárást a városházi szóvivő. Hozzátette,

a hivatal ráadásul egy olyan applikációt is működtet, amely lehetővé teszi, hogy a városlakók egyszerűen, GPS-koordináták megadásával és fénykép csatolásával jelezhessék a meghibásodásokat.

Így a bejelentést követően a lehető legrövidebb időn belül ki tudják küldeni a karbantartó csapatot.

Az önkormányzat évente általában 20 ezer lejt költ javításokra, festésre, fűnyírásra, egyéb karbantartási munkálatokra. Ugyanakkor néhány éve elindítottak egy programot, melynek révén évente legalább két játszóteret teljesen felújítanak.

„Az elmúlt években kétmillió lejt fordítottunk ezekre a beruházásokra, és sikerült hat új játszóteret kialakítani” – fűzte hozzá Zörgő Noémi. Többek közt a Tábor lakótelepen, a Szabók utca mellett, a Tomcsa Sándor utcában és az Ifjúság bejárat mellett újítottak fel játszóteret, figyelembe véve az Udvarhelyszéki Anyák Egyesületének javaslatait, így nem rönkfaelemeket, hanem biztonságosabb műanyag elemeket helyeztek ki. Jelenleg nagyobb gyermekeknek szánt, úgynevezett sportjátszótér kialakítását tervezik.

Kevés a játszótér Gyergyószentmiklóson

Néhány évvel ezelőtt Gyergyószentmiklóson azért számoltak fel egy játszóteret, mert szétkorhadtak a játékelemei és azokat nem javították ki, továbbá ott tanyáztak a hajléktalanok, akik ittak, cigarettáztak, így a játéktér nem volt megfelelő hely a gyermekek számára. Megszüntetésével háromra csökkent a város tulajdonában lévő játszóterek száma. Mint Kertész Lászlótól, a városháza sajtófelelősétől megtudtuk,

idén mind a három játszóteret felújították, ami több elem cseréjét, biztonságossá tételét, karbantartását jelentette.

Mivel a legtöbb játszótéri elem faszerkezetű, azok bizonyos részeit állapotuktól függően kicserélik. „A felújítás óta havi rendszerességgel végzünk ellenőrzéseket, illetve a lakók is jelenthetik a különböző meghibásodásokat, amelyeket igyekszünk mihamarabb orvosolni” – jegyezte meg a szóvivő. Hozzátette, idén 10 ezer lejt költöttek a játszóterek karbantartására. Ugyanakkor nemcsak felújítás, hanem beruházás is zajlik a városban, hiszen az Építők utcai szabadidős parkban most épül a város negyedik játszótere.

Száz játszópark Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen alapvetően jó állapotban vannak a játszóterek, évente végeznek felújításokat egy-egy helyszínen – mondta egy helybéli anyuka. Mint mesélte, idén például több helyre szereltek fel vár típusú játszótereket. Egy másik kisgyermekes édesanya a Kárpát sétány egyik játszóterének leromlott állapota miatt fordult több lakóval összefogva még szeptember elején a sajtóhoz, azt nehezményezve, hogy a kommunizmus idejéből származó játszótéri elemek balesetveszélyesekké váltak. Akciójuk végül eredményesnek bizonyult, néhány hete ugyanis a városháza felújította a szóban forgó játszóparkot.