Kórházi melléképületből modern konferenciaterem

Rá sem lehet ismerni. Új rendeltetést kapott a régi raktár- és műhelyépület • Fotó: Barabás Ákos

– fogalmazott a megvalósításról Lukács Antal kórházigazgató a pénteki avatóünnepségen, amelyen az egészségügyi intézmény alkalmazottai is részt vettek. Elmondta ugyanakkor, hogy a rendezvényterem használatára a székelyudvarhelyi nővérképzőnek is lehetőséget biztosítanak, hiszen korábban a technikum egyik osztályterme is ebben az épületben működött.

Az épület külső és belső felújítása, a helyiségek berendezése közel 330 ezer lejbe került. Iroda- és raktárhelyiségeket is kialakították benne, továbbá négy mellékhelyiséget. Ugyanebben az épületben működik a kórház európai uniós előírásoknak megfelelően berendezett irattára is, utóbbi azonban egy, az intézménnyel szerződésben álló külsős cég elleni ügyészségi nyomozás miatt egyelőre bélyegzár alatt áll.

Újabb átadás előtt



„Nem ragyogott soha ilyen fényben az oláhfalusi emberek által egykor közmunkában felépített épület. Ebben a kórházban nemcsak a rend, a tisztaság és a szép, hanem a tudományosság iránt is igény van” – fogalmazott az eseményen mondott felszólalásában dr. Fehér István patológus osztályvezető főorvos, kitérve az utóbbi időben megvalósult beruházásokra is, és arra, hogy ezek a kórházigazgató érdemei.



„Most már csak rajtunk múlik, hogy ez a terem mennyire lesz kihasználva” – mondta. Fel vannak készülve arra is, hogy a rendezvények után az étkeztetést is biztosítsák hideg és meleg étellel, hiszen a kórház konyháját is felújították – tért rá a közeljövőben tartandó következő átadásra Lukács Antal az esemény végén.