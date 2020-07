Kórházba, majd házi karanténba kell vonulniuk azoknak is, akik kérésre teszteltetnek, és pozitív lesz az eredményük

A miniszter szerint két hét múlva az esetszámok csökkenésére lehet számítani • Fotó: Rab Zoltán

A kórházlátogatást követő sajtótájékoztatón az egészségügyi miniszter említette, hogy akkor is, ha ezer felé emelkedik a napi esetszám – szerdán már 1030 új esetet jeleztek országszerte –

egyelőre nincs kilátásban a szükségállapot visszavezetése.

Azt is kiemelte, hogy elsősorban ott fognak korlátozásokat bevezetni, tehát lakótelepeket vagy egész településeket lezárni, ahol a helyi vészhelyzeti bizottság ezt fontosnak tartja.

„Nem egyetlen egy nap adatai alapján döntik ezt el, hanem figyelembe vesznek heti, kétheti adatokat. A helyi bizottság ismeri a legjobban a helyzetet, ők javasolhatják, hogy zárjunk le településeket, negyedeket. (...)

Az esetszámok ugrásszerű növekedéséhez hozzájárul az a kéthetes időszak, amikor minden tünetmentes fertőzött azt csinált, amit kedve tartott.

Az egész eddigi munkánkat, igyekezetünket semmissé tették azok, akik tagadják a koronavírus létét és azok, akik semmibe veszik az egészségügyi előírásokat. Most azonban újra szabályoztuk azt, hogy aki fertőzött, annak kórházba, majd otthoni karanténba kell vonulnia.

Arra számítunk, hogy két nehéz hét vár ránk, de azután csökkenni fognak a számok.

Lehet, hogy lesznek olyan kórházak, amelyek nem tudnak betegeket fogadni, és akkor őket máshova kell beutalnunk. Szinte biztos, hogy lesznek olyan egészségügyi intézmények, ahol szakemberhiány lesz és máshonnan kell orvosokat, asszisztenseket hoznunk. Reméljük, hogy helyt tud állni az egészségügyi rendszer, fogadni tudja mind a fertőzötteket, mind a krónikus betegeket” – fogalmazott eléggé pesszimistán a szaktárca vezetője.

Kórházba kell vonulniuk



Országszerte mintegy 4000 olyan személy van, aki kérésre végeztetett koronavírus-tesztet. Az egészségügyi miniszter szerint nekik is kórházba kell vonulniuk legalább 48 órára, majd otthoni elkülönítésbe. A közegészségügyi alkalmazottak számukra is elvégzik a járványügyi felmérést, hogy megtudják, kivel találkoztak. Ami a teszteléseket illeti, Nelu Tătaru azt mondta, jelenleg az országban 133 helyen végeznek PCR-típusú teszteket, naponta 19–20 ezret, és ha három váltásban dolgoznának az alkalmazottak, akkor napi 28 ezer tesztet is el lehetne végezni. Azt is kiemelte, hogy elsőbbséget élveznek a betegek, illetve a fertőzésgyanúsak, és csak utána következhetnek azok, akik szabadságra készülnek.