Kordokumentum értékű tévéfelvételeket mentenek

A ’90-es években, 2000-es évek elején felvett műsorokból látható, hogy milyen pezsgő, aktív közösségi élet volt akkor a városban és a környező településeken, például az is, hogy milyen sokan vettek részt akkoriban a március 15-ei ünnepségen – ahhoz képest, hogy mostanában ez a létszám mennyire lecsökkent. A könyvtári bemutatón jelen volt Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke is, aki rámutatott,

Hozzátette, hogy ugyanezekről az eseményekről az írott sajtóban is jelentek meg ugyan tudósítások, de a film többet meg tud mutatni. Például az újságban megjelenik, hogy egy adott kulturális rendezvényen milyen kórus, zenekar lépett fel, de nyilván az újság nem sorolta fel, hogy kik voltak ezeknek a tagjai. Ez viszont a felvételeken látható, és persze az is felismerhető, hogy kik voltak a közönség soraiban.

A digitalizálási munkát féltő gonddal végzi Simon Zoltán és György Zsolt, már csak azért is, mert ők maguk is évekig dolgoztak a helyi televízióknál, ahogy egyébként Vincze Csilla is. Első fázisban a helytelen tárolás miatt rosszabb állapotba került kazettákat igyekeztek menteni, de ez nem volt jó módszer, mert emiatt hamar tönkrementek a videólejátszók. Így most a jobb állapotú anyagokat veszik sorra. Később majd alapos tisztítás után a rosszabb minőségűeken s elvégzik ezt.

A kazetták digitalizálása a jelenlegi tempó mellett még évekig eltart – és egyelőre nincs erre nagyobb kapacitása a könyvtárnak –, közben pedig egy másik feladat is vár az ebben résztvevőkre.