Korcsolyákat megélezni, szerdától nyílik a székelyudvarhelyi jégpálya

Nyílt pályás korizás, edzések, korisuli és más programok is várják a jég szerelmeseit, ugyanis szerdától már nyitják a korcsolyapályát Székelyudvarhelyen.

A Városi Sportklub (VSK) szervezésében az új szezonban is lesz lehetőség korcsolyaoktatásra: előkészítős, elsős és másodikos diákokat várnak idén is. Az iskolai csoportoknak hétköznaponként 8 és 12 óra között szervezik meg az oktatást.

Emellett minden nap adott a lehetőség a nyílt pályás korcsolyázásra 12 és 14.50 óra között, valamint szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap 19 és 20.50 óra között is nyitva tart a korcsolyapálya. A belépőjegyek ára egyelőre nem változik az előző szezonhoz képest.

Az eddigi tapasztalatok alapján a kitűzött célt el is érik a sulisok, hiszen már néhány alkalom után magabiztosan tudnak a jégen csúszni, köszönhetően a tapasztalt oktatóknak – részletezte a sajtószóvivő. Tavaly óta a környékbeli iskoláknak is van lehetőségük csatlakozni a programhoz, az ő jelentkezésüket is várják.