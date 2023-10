Új rekord! Háromszáz kilós sütőtök termett Gyergyószentmiklóson

A gyergyószentmiklósi Nagy Levente 2022-ben egy 252 kilós tököt „nevelt” fel a városszéli kis tanyáján. Idén a 300 kiló elérését tűzte ki célul, ami sikerült is neki.

Hat erős férfi emelte fel az utánfutóra a Tökjó tanyán termett tökök közül a legnagyobbakat, majd onnan levéve nagy óvatossággal helyezték a mérlegre. A „szemre” nagyobbnak tűnő 295 kilót nyomott. Ez is több, mint 30 kilóval volt több, mint a tavalyi rekord, de a termelő Nagy Levente nem volt teljesen elégedett, mert a tök nem érte el a remélt három mázsányi súlyt. A második óriás mérlegelésénél azonban már boldogan csapott a levegőbe:

Biztos, ami biztos, kétszer is elvégezték a mérlegelést, és

Az óriástök-termesztők versenyeket is szoktak szervezni, egy pár nappal ezelőtt szervezett magyarországi ilyen rendezvényen ez a tök talán befért volna az első tízbe, azonban a vidék természeti adottságai mellett ez is komoly eredmény.

A Tökjó tanyán a két óriás mellett még sok másik méretes példányt is begyűjtöttek a kaláka során. Nagy Levente „hobbija” ugyanakkor már követőkre is talált, ugyanis

Amint megtudtuk, az erre szakosodott európai, vagy amerikai gazdáktól is lehet magvakat vásárolni. Nem olcsó mulatság. 600 dollárt is elkérnek egy szem tökmagért, amivel az is megtörténhet, hogy ki sem kel.