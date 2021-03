Korábbi pácienstől kapott adományt a csíkszeredai kórház koronavírusos betegeket ápoló osztálya

Szárazgőzős tisztító és fertőtlenítő gépet adományozott a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház tüdőgyógyászati, most koronavírusos betegeket ellátó osztálya számára a HD Cleaners - Meridian Invest cég – számol be szerkesztőségünknek is elküldött közleményében az egészségügyi intézmény.