Könyvtárak estéje Marosvásárhelyen

A könyvtár és az olvasás népszerűsítése a célja a pénteki rendezvénynek • Fotó: Haáz Vince

A szervezők igyekeztek olyan változatos programmal készülni, hogy minden korosztály megtalálja számára a legérdekesebbet, mindenki élménnyel feltöltődve lépjen ki este a könyvtár kapuján. Például

olvasókör, műhelymegbeszélés, élő történetek, személyes találkozások, éjszakai könyvvadászat, fáklyás felvonulás szerepel a programban.

Találkozás a könyv világával

A világjárvány óta ez az első rendezvénysorozat a könyvtárban – magyarázta a Székelyhonnak Agyagási Hajnal könyvtáros, aki elmondta, egyaránt várják a román és magyar nyelvű olvasókat is. A volt Park szálló épületében, a könyvtár időszakos kiadványainak részlegén társasjátékklubot rendeznek be, illetve ugyanott papírfonó műhely is működik majd.

A Teleki Tékában múzeumpedagógiai foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, az udvaron pedig „zsebreszabott könyvvásáron” válogathatnak az érdeklődők a legújabb kiadványokból.

A könyv világával találkozhatnak azok is, akik kíváncsiak a könyvtár elrendezésére, különböző részlegeire, őket óránként körbevezetik és bemutatják a termeket, azt, hogy hol mivel foglalkoznak a könyvtárosok.

Élő könyvtár

Az éjszakai könyvvadászatra is felhívta a figyelmet Agyagási Hajnal. Ez a program mindenkinek érdekes kalandot tartogat, hiszen sötétben kell megtalálni egy-egy könyvet, esetleg elemlámpa használatával.

Akik részt vesznek a versenyben, valamennyien kapnak egy elismerést, annak függvényében, hogy mennyi idő alatt sikerült teljesíteni a feladatot, például hűséges olvasó, vagy a könyvtár barátja, a könyvtár ismerője címmel.

Az élő könyvtár rendezvényén, a harmadik emeleti dokumentációs részlegen, közismert személyiségekkel – sportolóval, zenésszel, muzeológussal, hegyimentővel, pszichoterapeutával – lehet majd beszélgetni az életükről, pályaválasztásukról, karrierjükről.

Este későn fáklyás felvonulással ér véget a könyvtári nap, a könyvtár előtt, a járműforgalom elől lezárt Enescu utcában.