Könnyen az enyészeté maradhat a Henter-kúria, ha nem lesz aki elvégezze a felújítást

• Fotó: Pinti Attila

Könnyen az enyészeté lehetnek a romos Henter-kúria maradványai, ha rövid időn belül nem sikerül szerződést kötni a műemlék épület helyreállításának elvégzésére.

Májusban zárult a harmadik közbeszerzési eljárás, amelyet most a tervezés és kivitelezés érdekében írtak ki, és akárcsak a tavalyi két esetben, most is eredménytelen volt

– tudtuk meg Fülöp Kingától. Csíkszentimre alpolgármestere elmondta, noha voltak érdeklődők, és különböző kérdéseket is megfogalmaztak a cégek képviselői, a határidőig egyetlen ajánlatot sem nyújtottak be.