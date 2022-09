Könnyebben lehet majd közlekedni a Székelyudvarhely határaiban lévő mezei utakon

A Székelyudvarhely határában elhelyezkedő mezőgazdasági területek könnyebb megközelítése érdekében több útszakaszon – a Szarkakő és a Csalóka irányában – már földmunkákat is végeztek, az útkorszerűsítési tervek többségét kidolgozták, és az útszakaszokat fakarókkal jelölték ki. Nagyobb munkálatokra tavasszal lehet számítani, a cekendi szeméttelep irányában, ahol 15,2 kilométeres szakaszt újítanak fel.

Korábban két székelyudvarhelyi mezei út felújításáról is beszámoltunk, mely által mintegy háromszáz hektárnyi mezőgazdasági terület válik könnyebben megközelíthetővé. Ám a tervek átfogóbbak ennél, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala több útszakasz korszerűsítését is kitűzte céljául – tudtuk meg a városháza mezőgazdasági igazgatóságától.

A mezei útszakaszok, a város határában és annak mentén nagyjából teljesen megújulnak, a legtöbbet kiépített sánccal, megfelelő átereszekkel is ellátják, sőt van olyan szakasz, ami új aszfaltréteget is kap. A polgármesteri hivatal illetékes osztálya érdeklődésünkre közölte azokat az útszakaszokat, amelyek felújításra kerülnek.

Egy 4,8 kilométeres mezei útszakasz javítására vonatkozó szerződés értelmében kövezett út készül a bethlenfalvi és szentimrei zónákban, megfelelő sáncokkal. Egy lényegesen hosszabb, 15,2 km-es útszakasz modernizálása is szerepel a tervekben: a csereháti Éltetőkút utcától a legelő alatti terepmotorpályáig (motokrosszpályáig) tartó útszakaszt felújítják, de a modernizálás érinti a kerekerdői katonai alakulat irányába tartó szakaszt is, és a köveshágói antennát érintő utat, ami a Csalóka felé haladva beér a bethlenfalvi temetőhöz. Az említett útszakasz összeköttetésben lesz a Cekend-tetővel, ahová a kőkeresztet és a zádogot érintve lehet majd eljutni. Ezáltal elérhetővé válik a szemét- és a trágyatelep is. Az említett útszakasz a máréfalvi községi határnál ér véget, ezzel a felújítással összesen 26 km útszakasz válik használhatóvá mind a személygépkocsik, mind pedig a mezőgazdasági gépek számára.

Összekötni az országúttal

A terv a szarkakői legelő felső sarkától egy bekötést is tartalmaz a 13A jelzésű országútba, a Zabvágás és Gálkútja dűlőkön keresztül. A városháza mezőgazdasági irodájának tájékoztatása szerint