Kondérokban, cserépedényekben főtt a töltött káposzta Parajdon

Igazi különlegességeket kóstolhattak meg azok, akik szombaton ellátogattak a huszonnegyedik alkalommal megrendezett töltöttkáposzta-fesztiválra. Volt, aki kölest és árpát is rakott a töltelékekbe, mások viszont cserépedényekben, különleges módszerrel készítették a finomságokat.

Már csak az illatok is odacsábították az embereket a töltöttkáposzta-fesztiválra • Fotó: Veres Nándor

A mohácsi csapat cserépedényben, parázson főzte a töltött káposztát. Zselinszky Zoltán csapattagtól megtudtuk, ez náluk hagyomány. Mint mondta, az esetek többségében babot szoktak főzni a cserépedényekben, de a töltött káposzta, a babos káposzta és a székelykáposzta is finom lesz, ha így készítik el.

Parkolóhelyet is alig lehetett kapni szombaton Parajd központjában, ami az ott tartott töltöttkáposzta-fesztivál népszerűségét bizonyította. A tömegben sétálva nemcsak a magyar, de román, angol és német nyelvű beszélgetéseket is el lehetett csípni, tehát több országból érkeztek a résztvevők. Jó volt a hangulat: szólt a népzene, a színpadon kulturális előadások zajlottak, és árusokból sem volt hiány.

Ezért is van több leve az ételnek annál, mint ami Székelyföldön megszokottnak számít. Persze kondérban hamarabb elkészülne a töltött káposzta, így azonban négy-hat óra is kellhet ehhez. Az íz viszont mindenért kárpótol.

Interjúalanyunk azt is elárulta, hogy egy budapesti rendezvényen ismerkedtek meg a parajdiakkal, és baráti kapcsolatukat ápolva jöttek el a fesztiválra, ahol nagyon jól érzik magukat.

Szintén kitűnt a tömegből a Kiskőrös-Alsósófalva csapat, akiket ugyancsak a barátság köt össze. Asztaluk nagyon díszes volt, borkülönlegességekkel készültek, ugyanakkor saját zenekart is hoztak magukkal, akik megállás nélkül húzták a talpalávalót.

HIRDETÉS

Patka István, a huszonhat tagú csapat Marosvásárhelyről származó, ám Kiskőrösön élő szakácsa rámutatott, két bográcsban összesen hétszáz tölteléket főztek meg, amit gyorsan el is kapkodtak az érdeklődők. Ezeknek a különlegessége az volt, hogy a megszokott rizs és őrölt hús mellett kölest és árpát is tettek a töltelékekbe, ami nem számít hagyományosnak, inkább egyedi ötlet volt. Patka hangsúlyozta, nekik kiemelt céljuk, hogy megnyerjék a főzőversenyt, hiszen korábban is kaptak már díjakat.