Komolyzenei gálakoncertnek és mesterkurzusnak ad otthont Csíkszereda

A komolyzenéről szól majd július első fele Csíkszeredában. Hangversenyek és mesterkurzusok színtere lesz a város • Fotó: Gábos Albin

Idén egy ősbemutatóra is sor kerül, ugyanis Szüts Apor, a Virtuózok felfedezettje karmesterként is bemutatkozik, és először adják elő zeneművét. Az est házigazdája Molnár Levente lesz. A kétrészes koncerten egyébként Liszt Ferenc, Kodály Zoltán és Bartók Béla művei mellett többek között felcsendülnek részletek Verdi és Camille Saint-Saëns műveiből is. Július 10-én, a mesterkurzust követen egy zárókoncertet is tartanak, amelyen a mesterkurzus tanárai is színpadra lépnek tanítványaikkal együtt. A komolyzenei hangversenyeket és a mesterkurzust is a Bethlen Gábor Alapon keresztül Magyarország Kormánya támogatta, ugyanakkor a megvalósuláshoz a csíkszeredai önkormányzat is hozzájárult.