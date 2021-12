Komolytalan kivitelezővel szerződtek, el sem kezdődött az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítése

Nem erre készültek Gyimesközéplokon. Munka helyett kiútkeresés • Fotó: Gábos Albin

Nagyon megjárta a község azzal a Szatmár megyei céggel, amely közbeszerzési eljárás nyomán kapott megbízást a gyimesközéploki víz- és szennyvízhálózat kiépítésére. A kivitelezési szerződést idén áprilisban írták alá, és úgy tűnt, minden rendben van, aztán

az előkészületek hosszúra nyúltak, végül szeptemberben adták ki a kezdési utasítást, átadták a munkaterületet, a cég munkagépei azonban sem akkor, sem azután nem jelentek meg a helyszínen.

Gergely Károly polgármester szerint csak kifogásokat, magyarázatokat kaptak – többek között azt is, hogy az alkalmazottaik egy része külföldre távozott. Történt egy újraértékelés is, miután az építőanyagok árai jelentősen emelkedtek, a cég pedig árkiegészítést kért. Az elöljáró elmondta, ők azt is vállalták, hogy az anyagárak emelkedése miatt a beruházás költségeinek 3,5 millió lejjel történő kiegészítését biztosítják.

A vállalkozás egy idő után már nem volt elérhető, telefonhívásokra, elektronikus levelekre nem válaszoltak, de a három alkalommal elküldött hivatalos átiratokra sem, ezért nem maradt más választásuk, mint szerződést bontani

– ismertette Gergely Károly. Hozzátette, most kénytelenek újraszámolni az árakat, és új közbeszerzési eljárást kiírni annak reményében, hogy tavasszal ismét szerződést tudnak aláírni.

Nehéz helyzetben

A községet a beruházás finanszírozási szerződésében rögzített befejezési határidő is szorítja, amely

2023 nyarát jelölte meg a víz- és szennyvízhálózat építésének lezárására.

Ez a szerződés a beruházás értékét áfával együtt 12 millió lejben állapította meg, ennek 90 százalékát a a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosítja európai uniós támogatásból, a község önrésze 10 százalék volt, ez tovább nőtt volna az árkiigazítással. A tervek szerint az ivóvizet Jávárdi patakától bővizű forrásból fognák be, ahol víztartályokra is szükség lesz, onnan Hidegségen át a község alsó, Tatros mentén elterülő részébe, a megállói iskoláig tart majd az ivóvíz- és szennyvízhálózat, amelyhez

közel 1500 háztartás csatlakozhatna.

A szennyvíztisztító állomást a község felső végén, a megyehatár közelében tervezik építeni, ott a község erre a célra területet vásárolt. A többi patakvölgy a földrajzi adottságok miatt kimarad ebből a fejlesztésből, számukra más megoldásokra van szükség.