Komoly szervezésre és együttműködésre van szükség a pápalátogatásra érkező zarándokok befogadásához

Pünkösdi búcsú a nyeregben. A pápalátogatásra is több százezer zarándok érkezik, befogadásukra kérik a lakosságot • Fotó: Gecse Noémi

„Ferenc pápa látogatásának lelki elégtételén túl, nekünk székelyföldi zarándokoknak kihívás lesz ez a történelmi pillanat. Erdélyi magyarként, székelyként úgy gondolom, sok mindent visszaadhatunk abból a szeretetből, támogatásból, amelyben részünk volt az elmúlt években magyarországi testvéreink részéről.

Ezért a zarándoktestvéreink fogadása egy olyan nemes feladat, amelytől nem hátrálhatunk meg

– fogalmazott Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora a pápalátogatás részleteiről tartott sajtótájékoztatón. A politikus hozzátette, köztudott már, hogy a hagyományos szálláshelyek foglaltak a június eleji időszakban, ezért

több százezer zarándoknak kell biztosítani zarándokszállásokat, ahol megfelelő körülmények között álomra hajthatják fejüket, ahol tisztálkodhatnak és étkezhetnek.

„Ezért felhívással fordulunk minden intézményhez, és magánszemélyhez, hogy fogadjanak be zarándokokat. Az önkormányzatok például felajánlhatják erre a célra a kultúrotthonokat, a sportcsarnokokat, a kollégiumokat” – sorolta Tánczos. Az elkövetkezőkben egyébként felkeresnek minden települést, hogy feltérképezzék, hol hány személyt tudnak fogadni.

A cél nem az, hogy ebből meggazdagodjunk, hanem szeretnénk, ha keresztényi indíttatásból minél több zarándoknak tudnának biztosítani szálláshelyet

– emelte ki Tánczos. Mint hozzáfűzte, mindezek lebonyolításához szükség lesz szervezésre, felelős emberekre, tájékoztató portálokra, meg kell oldani a bejelentkezést, a nyilvántartást. „Ezeknek a hogyanját, a mikéntjét ezekben a napokban az egyházi vezetőkkel közösen fogjuk megbeszélni” – zárta beszédét a szenátor.

Parkolóhelyekre lesz szükség

Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármester a sajtótájékoztatón többek között azt emelte ki, hogy az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznie a városnak az a parkolóhelyek biztosítása, főleg az autóbuszok számára.

A magánszemélyek és vállalkozók együttműködését is kérnénk, hogy gyárudvarokon és egyéb területeken tudjunk autóbuszoknak parkolóhelyeket biztosítani

– osztotta meg kérésüket Füleki. Hozzátette a szemét összeszedése, a takarítás, az egészségügyi ellátás, az elsősegélynyújtás, ezek mind-mind kihívások lesznek a város számára, azonban együtt dolgoznak a székelyföldi megyei önkormányzatokkal, a szomszédos településekkel, a római katolikus érsekséggel, így

remélhetőleg közösen helyt tudnak állni az esemény megfelelő színvonalú lebonyolításában.

Programokkal készülnek

Szintén felhívással fordult az önkormányzatokhoz Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is, aki arra kéri a közösségeket, hogy egy székely kaput készíttessenek a pápalátogatás emlékére. „Ferenc pápa látogatását nemzetközi figyelem kíséri, tegyük láthatóvá magunkat, mutassuk meg értékeinket, sajátos helyzetünket.

Azt szeretnénk elérni, hogy akik idelátogatnak, jöjjenek vissza, mert Székelyföld térsége nemcsak hitvilágában érdekes, hanem természeti szépségében, kultúrájában, és identitásában is csodálatos

– fogalmazott a tanácselnök. Hozzátette, nemcsak Magyarországról, hanem belföldről is várnak zarándokokat, az ország déli és keleti feléből is, hogy lássák „Székelyföldtől nem kell félni, lehet itt románul is kérni a kenyeret”. Borboly arról is beszélt, hogy a pápalátogatás és a csíksomlyói pünkösdi búcsú közötti héten fogják tartani a megyenapokat, így különböző programokkal fognak készülni az alintézményeik is.

Még nem tudni a részleteket

Oláh Zoltán kanonok elmondta, a pápalátogatás ideiglenes programjának részleteit nem közölhetik mindaddig, amíg a Szentszék a végleges programot nem teszi közzé.

Annyit azonban elmondhatunk, hogy Ferenc pápa június 1-jén érkezik Csíksomlyóra, és mintegy öt órát tartózkodik az itt összegyűlt zarándokok körében

– mondta. Válaszolt arra is, hogy egyes sajtóorgánumokban megjelent, hogy bizonyos felekezeti vezetők még nem kaptak meghívást az eseményre. „Le szeretnénk szögezni, hogy a pápalátogatásra meghívjuk az erdélyi felekezetek vezetőit, de ez értelemszerűen csak a végleges program közlése után lesz lehetséges” – húzta alá Oláh Zoltán, a székelyföldi pápalátogatás sajtófelelőse.