Kommentcunamit eredményezett az új köztéri padok kihelyezése Marosvásárhelyen

Változunk címmel tett közzé fotókat Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere a főtérre kihelyezett új, köztéri padokról. Ennek hatására ritkán látott véleményözön indult el magyar és román nyelven is, amelyekben felemás fogadtatásban részesítették az új köztéri bútorokat. Mint megtudtuk, hamarosan szemeteseket is kicserélnek és a játszótereken is lesznek változások. A járda- és utcajavítások már zajlanak.