Költségvetés-kiegészítéssel „búcsúzott” a megyei önkormányzat képviselő-testülete

A 2016–2020-as mandátumának utolsó ülését tartotta Maros Megye Tanácsa • Fotó: Haáz Vince

Ezt az összeget az Országos Egészségbiztosítási Alapból kapta a megye, és az egészségügyi személyzet megnövekedett béreire fordíthatja. Ugyanakkor 595 ezer lejt is megszavaztak a tanácsosok a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára, amelyet működési költségekre és beruházásokra használ fel az intézmény.

A Transilvania Sud villamosenergia-elosztó vállalat általi hálózatfejlesztésről is döntött a megyei önkormányzat csütörtökön. A Maros Megyei Klinikai Kórház Gheorghe Marinescu utcában található klinikáinál az utóbbi években megemelkedett a villamosenergia-szükséglet, ezért fontos a hálózat bővítése. Nemcsak a tavaly megépített új sugárterápiás bunker miatt van több áramra szükség, hanem az orvosi osztályok korszerűsítésével az új, nagyobb energiafogyasztású berendezések is jobban terhelik a hálózatot.

Az ülés végén Maros Megye Tanácsának elnöke, Péter Ferenc megköszönte a testület tagjainak az elmúlt négy év munkáját. Ahogy mondta, a testület tagjai közül néhányan folytatják a munkát a következő ciklusban is, de új tanácsostársaik is lesznek. „Fontosnak tartom a jó együttműködés fenntartását a következő időszakban is, hogy befejezzük az elkezdett projekteket, illetve, hogy minél több új beruházást és programot indítsunk a megye fejlesztése érdekében” – fogalmazott Péter Ferenc.