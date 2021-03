Költségvetés: a beruházásokat részesítik előnyben Marosvásárhelyen

Elsősorban az uniós pályázati támogatások, de a helyi adók és illetékek várhatóan hatékonyabb begyűjtése miatt is 17 százalékkal nagyobb lesz Marosvásárhely idei költségvetése, mint a tavalyi. Jut pénz a beruházásokra, oktatásra, de a sportra és kikapcsolódásra is. Soós Zoltán polgármester és pénzügyi tanácsadója, Ionela Ciotlăuș sajtótájékoztatón ismertette a város idei költségvetés-tervezetét.

Soós Zoltán polgármester szerint fontos a város élhetőbbé tétele • Fotó: Haáz Vince

szeretnének nagy hangsúlyt fektetni az oktatási intézmények felújítására, felszerelésére, de a zöldövezetek, parkok bővítésére, a város élhetőbbé tételére is.

A városvezető elmondta, a költségvetés összeállításakor arra figyeltek, hogy inkább a beruházásokra szánjanak több pénzt, mint a javításokra. A már meglevő többéves keretszerződéseket is úgy alakítják, hogy ezek alapján a fontos munkálatokat végezzék el. Soós Zoltán arról is beszélt, hogy

Soós Zoltán elmondta, az éves béralapból 13 millió lejt az oltásközpontokban dolgozók órabére tesz ki, ezt ugyan be kellett venni a városi költségvetésbe, de az összeget a szakminisztérium biztosítja, nem a város büdzséjét terheli. A polgármester szerint ez azt is jelenti, hogy idén 3 millió lejjel kevesebb lesz a városházi alkalmazottak valós bérkerete.

A városi tömegközlekedés felújítására is jelentős összeget fordítanak idén • Fotó: Haáz Vince

Akár bankkölcsön is jöhet

Megkérdeztük, hogy az új szerkezeti felépítés nyomán változhat-e a város költségvetése, hiszen igazgatóságok szűnnek meg, olvadnak be másokba. Soós Zoltán elmondta, az új szervezeti felépítés, a különböző igazgatóságok átszervezése nyomán is változhat a költségvetés, de több más tényező miatt is. Például,

ha sikerül a gázszolgáltatóval szembeni adósságokat több évre felosztani, akkor felszabadulhatnak összegek, és ezekből újabb beruházásokat lehet eszközölni.

Újságírói kérdésre válaszolva Soós Zoltán azt mondta, hogy csak abban az esetben vesznek fel bankkölcsönt, ha rövid távon megtérülő befektetések megvalósítására tudják azt fordítani, például egy parkolóház megépítésére kell a pénz. Ennek kapcsán arra is kitért, hogy tárgyalásokat folytatnak a színház háta mögött lévő terület két tulajdonosával, és amennyiben nem tudnak megegyezni az összegben, kérni fogják a terület kisajátítását.