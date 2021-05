Költségcsökkentés a helyi rendőrségnél és a Tourinfo irodánál is

Jelentős költségcsökkentést kért és kapott Székelyudvarhely önkormányzati képviselő-testülete a városvezetéstől: a megtervezettekkel szemben összesen 1,7 millió lejjel kevesebből gazdálkodik majd idén a helyi polgármesteri hivatal. A fenntartó mellett jelentős összegektől esik el a helyi rendőrség és a Tourinfo iroda is, utóbbi kettő esetében a megüresedett állásokat nem lesz lehetőség idén betölteni.

A Szabad Emberek Pártjának helyi önkormányzati frakciója javasolta a költségcsökkentést és az ingatlanadók megemelését, hogy a város kitermelhesse az európai uniós pályázatok önrészét. A „takarékosság” jegyében tehát a polgármesteri hivatal működési költségét 1,3 millió lejjel csökkentették: az intézmény többek között lemondott a protokoll- és sajtókiadások egy részéről.

Járőrökre lenne szükség, de nincs pénz

Szintén a költségcsökkentés jegyében 300 ezer lejt vontak meg a helyi rendőrség tervezett költségvetéséből, az intézmény így idén összesen 2,6 millió lejből gazdálkodhat. Az egységnél jelenleg 27 munkatárssal dolgoznak, ezeknek zöme operatív, tehát nem irodai személyzet.

„Harmincegy munkatársunk volt, ebből ketten elmentek, majd a 29 kollégából egy újabb felmondott, egyik munkatársunkat pedig áthelyeztünk Marosernyébe, az ottani helyi rendőrséghez” – sorolta László Szabolcs, a Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség vezetője. Az elmúlt egy évben azonban kibővült az egység feladataink köre, hiszen ők vállalták a karanténban lévő koronavírus-fertőzöttek ellenőrzését is.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a munkanélküliség megnövekedésével a város is jelentős bevételektől fog elesni, tudjuk tehát, hogy a csökkentés megalapozott. Bár eddig is körültekintően gazdálkodtunk, idén elkerülhetetlen volt a költségcsökkentés, ebből pedig a helyi rendőrség is arányosan kivette a részét” – magyarázta László.

A személyzethiányt azonban biztosan megérzi idén az egység, ennek ellenére vállalják, hogy ugyanúgy fogják végezni a munkájukat, mint korábban.

„Ugyanakkor kérjük a városlakók segítségét is, hiszen minden lakossági bejelentés segít az operativitásunk javításában” – hangsúlyozta az egység vezetője.

Jó hír ellenben, hogy támogatók jóvoltából újabb beruházásra is készülnek, így idén lehetőség lesz bővíteni a térfigyelőkamera-rendszert. „Terveink szerint az elkövetkező két-három hónapban erre a fejlesztésre sor is kerül” – árulta el László Szabolcs megjegyezve: az elmúlt években nemcsak a helyi, de az állami rendőrségnek is nagy segítségére vált a kamerarendszer.

Megsínylik a hiányt

150 ezer lejjel kevesebből gazdálkodhat idén a Tourinfo iroda is: a csökkentés értékében kisebb, de arányaiban nagyobb, mint a Helyi Rendőrségnél, hisz a turisztikai információs iroda tervezett összköltségvetése 600 ezer lej. A polgármesteri hivatal alegységeként működő iroda korábban négyfős személyzettel működött, ám az ifjúsági referens idéntől gyermeknevelési szabadságát tölti. Ezt a posztot azonban jelen körülmények között most nem tudják betölteni – tudtuk meg Orbán Melindától. A Tourinfo iroda vezetője még hozzátette,

a betervezett honlapfejlesztésről is kénytelenek lemondani.

„Jelen körülmények között a város hangos idegenvezetőjét tudjuk továbbfejleszteni, illetve a korábbi években megvalósítottakra alapozva tudjuk folytatni a tevékenységet. Nagyon sajnálom, hogy ebben a nehéz időszakban, amikor a turizmust tényleg minden lehető módon segíteni kellene, pont a turisztikai információs irodát is kellett érintse a költségcsökkentés. Nyilván elfogadjuk a helyzetet, és abból gazdálkodunk, ami a rendelkezésünkre áll” – fejtette ki Orbán Melinda.

A szakember egyébként úgy látja, idén a tavalyinál is nagyobb az érdeklődés Udvarhely és környéke iránt, ezért most óriási szükség lenne az online hirdetésekre, erre azonban nem lesz kellő kerete az irodának, de a nyomtatott információs anyagok is fogytán vannak már.

Felhasználjuk azokat a tartalékainkat, amiket az elmúlt évek kisebb bevételeiből gyűjtöttünk. (...) Hosszú távon azonban ennyire lecsökkentett keretből nem tud hatékonyan működni az iroda

– szögezte le az illetékes. Orbán Melinda még hozzátette, mindezek mellett a jövőbe is tekintenek, hiszen keresik a módját annak, hogy a Mini Erdély Parkba sereglő turistákat hogyan lehetne Szejkefürdőről a városba is bevonzani.