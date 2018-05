Igazi népünnepély volt a Székely Majális jubileumi kiadása

• Fotó: Szucher Ervin

Az már az elmúlt kilenc alkalommal is kiderült, hogy a Székely majális jóval több egy egyszerű szabadtéri eszem-iszom-mulatok típusú hétvégénél. A tizedik, jubileumi rendezvényen a szervezők viszont valami rendkívülivel próbáltak kirukkolni.

Ha a szolgálatos feljelentők vagy a magyar jelképeket üldöző állami hatóságok ezúttal is „teszik a dolgukat”, mint ahogy az az utóbbi években Makfalván és a hozzá tartózó Hármasfaluban oly sűrűn előfordult,

Hozzájuk csatlakoztak a marossárpataki huszárok, akik még pénteken elindultak, hogy Maros megye egyik kistérségéből a másikba jussanak. Az ünneplőbe öltözött tömeg, melyben szép számban voltak az anyaországból érkezettek is, először a falu központjában gyűlt össze, ahol

Ellenzéki szónokok, ellenzéki gulyások

Míg az üstökben rotyogott a gulyás, és a rét is kezdett benépesedni, a színpadról a szervezők és politikusok köszöntötték az egybegyűlteket. Mint minden évben,

a felszólalók ezúttal is az ellenzék soraiból kerültek ki, az RMDSZ-es politikusok még csak gulyáskóstolóba sem ugrottak be a makfalvi rendezvényre.

A kivételt a résztvevők közt elvegyülő Vass Levente, a marosvásárhelyi szervezet elnöke jelentette. Meg is jegyezték az őt üdvözlő szervezők, hogy a tíz év alatt, az éppen kampányban lévő Sógor Csabán és Brassai Zsomboron kívül egyetlen tulipános politikust sem láttak a székely majálison, pedig a szervezők meghívottjai között az idén is szerepelt a három székely megye tanácselnökének neve. Az RMDSZ-szel a parlamentben együttműködő Magyar Polgári Párt elnöke, Biró Zsolt maga is fakanalat ragadott, és két üstben rotyogó babgulyással várta kollégáit.