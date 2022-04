Kollektív büntetés: egész tömbházak maradnak víz nélkül a rosszul fizetők miatt

A járványügyi időszak alatt bevezetett vészhelyzetben nem lehetett szigorító intézkedésekkel fellépni az adós lakosok ellen, ezért a szolgáltatók most próbálják meg behajtani a felhalmozott kintlevőségeket. A Maros megyében és a Hargita megyei Székelykeresztúron is ivóvizet és csatornázási szolgáltatást biztosító Aquaserv elsőként április 12-én és 13-án zárja el a fő vízcsapokat Marosvásárhelyen.

Ez azt jelenti, hogy ivóvíz nélkül marad a jól fizető lakó is. A most ivóvíz nélkül maradó négy lakótársulás összesen 300 ezer lejt halmozott fel, és ez az összeg 90 napnál régebbi kintlevőség, azaz az utóbbi két hónapi fogyasztás ellenértéke nincs is benne. A szolgáltató a vonatkozó jogszabályra hivatkozva szünteti be az ivóvizet április 12-én, kedden a Hunyadi utca 32. szám alatt. Itt a társulásnak összesen 50 ezer lej a tartozása, és van olyan ki nem fizetett számla, amit 2016 júliusában állítottak ki. Április 13-án, szerdán zárják el a vízcsapokat az Ady Endre utcában a 45A, 47A, 49A tömbházakban. Itt mindhárom tömbház esetében a felhalmozott adósság meghaladja a 90 ezer lejt, és 2017-es kifizetetlen számlák is vannak.

A szolgálató sajtószóvivőjétől, Nicu Tomuleţiutól megtudtuk, hogy az érintett tulajdonosi társulások képviselőivel többször egyeztettek, felajánlották nekik, hogy fizessék ki részletekben a kintlevőségeket, de nem tudtak egyezségre jutni.