Kockaköves utcákat javítanak Székelyudvarhelyen

A gázvezetékcsere és az ivóvízrendszer felújítása mellett kijavítják a kockaköves utcák burkolatát is Székelyudvarhelyen: párhuzamosan zajlanak a munkálatok a város több utcájában.

• Fotó: Barabás Ákos

A munkálatok ezen a héten is folytatódnak, hétfőn az Eötvös József utcában dolgoztak. Itt korábban a Delgaz Grid megbízásából kicserélték a gázvezetékeket, így csak most kerülhetett sor a burkolat visszahelyezésére. A héten még az Iskola és a Baróti Szabó Dávid utcai kanyarban dolgozik majd a munkacsoport, így ott lehet majd forgalomkorlátozásra számítani.

A tervben egyébként szerepel a Szentimre utca alsó szakasza is, ez a munka azonban még várat magára. Az utcában a gázvállalat már elvégeztette a vezetékek cseréjét, a burkolat kijavítása előtt azonban a Harvíz Rt. is elvégezteti a betervezett hálózatmodernizálást. „A Gábor Áron utca és az Ady Endre utca javítása is szerepel a tervben: előbbiben csak a gázvezeték cseréje után lesz nagyobb volumenű javítás. Addig a nagyobb gödröket, süppedéseket javítjuk csak” – sorolta az illetékes.

Mindezzel párhuzamosan a város szombatfalvi részében is zajlik a közművesítés modernizálása, földbe, majd üzembe helyezték az új gázvezeték-hálózatot, a felásott útfelületeken az aszfaltozás előkészítő munkálatait végzi a kivitelező: ún. CKT-betont öntenek az átvágásokba, erre jön a végleges aszfaltréteg. Az említett két utca után a Szombatfalvi utcában folytatódik majd az aszfaltozás.