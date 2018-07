Klaus Johannis leváltotta Laura Codruța Kövesit a DNA éléről

Klaus Johannis és Laura Codruţa Kövesi. Egy korszak vége. Archív • Fotó: Alex Micsik/Agerpres

Az alkotmánybíróság határozatának eleget téve Klaus Johannis államfő felmentette tisztségéből hétfőn Laura Codruta Kövesit, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vezetőjét – jelentette be az elnöki hivatal szóvivője.

Johannis az alkotmánybírósági határozat hatályba lépése után több mint egy hónapos halogatás után szánta rá magát erre a döntésre, amit tavasszal még megtagadott.

Kövesi leváltását a szociálliberális kormánykoalíció követelte, mert szerintük visszaélt hatalmával, a múlt héten pedig már felfüggesztéssel fenyegették meg az elnököt.

Mădălina Dobrovolschi szóvivő hangsúlyozta: az elnök fontosnak tartja, hogy Romániában érvényesüljön a jogállam, a korrupcióellenes harc ne akadjon el, az alkotmánybíróság döntéseit pedig nemcsak az államfőnek, hanem a parlamenti többségnek is tiszteletben kell tartania, amikor a jogállamiságot megrengető törvénymódosításokról dönt – írja az MTI.

A szóvivő rámutatott, az elnök több ízben is hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja az alkotmányt és az ország törvényeit, és mindig ennek megfelelően járt el. Ugyanakkor fontosnak tartja nyomatékosítani, hogy a korrupció elleni küzdelmet nem szabad feladni vagy lassítani.

„A korrupció kihat az állampolgárok életére és Románia fejlődésére.

A közpénzeket nem lehet saját vagy csoportérdekekre használni, a közpénzek eltérítésének következménye a kórházak, iskolák, autópályák és a hatékony közigazgatás hiánya. Klaus Johannis államfő felhívja a figyelmet, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség főügyészének nevétől függetlenül az intézménynek kötelessége folytatni tevékenységét

– fogalmazott Dobrovolschi az Agerpres tudósítása szerint.

Hozzátette, az államfő kitart amellett, hogy Romániának olyan országnak kell maradnia, amelyben a törvény és az alkotmány mindenek felett áll.

„A korrupció elleni küzdelemben részt vevő egyik intézményt sem szabad nyomásgyakorlásnak vagy hiteltelenítési kísérleteknek kitenni. Klaus Johannis államfő hangsúlyozza, hogy Romániának jogállamnak kell maradnia” – mondta a szóvivő.

Rámutatott, az államfő szerint az alkotmánybíróság határozatait nemcsak az elnöknek, hanem annak a politikai többségnek is be kell tartania, amely „a jogállamiságra jelentősen kiható törvénymódosításokról dönt”.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter február 22-én jelentette be, hogy „egy jogállamban tűrhetetlen tettei miatt” kezdeményezi az Országos Korrupcióellenes Ügyészség vezetőjének, Laura Codruţa Kövesinek az elmozdítását. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ügyészi részlege február 27-én negatívan véleményezte a miniszter javaslatát, majd április 16-án az államfő is elutasította azt. Ezt követően a kormány az alkotmánybírósághoz fordult, amely május 30-ai döntésében megállapította: az államfő alkotmányos természetű jogi konfliktust idézett elő az igazságügyi miniszter és az elnök között azáltal, hogy elutasította a Laura Codruţa Kövesi főügyész menesztésére irányuló miniszteri javaslatot. A határozatban azt is leszögezték, hogy az államfőnek ki kell adnia a korrupcióellenes főügyész leváltására vonatkozó rendeletet.

Precedenst teremtő döntés

Kövesi 2013 óta áll a DNA élén, második – meg nem hosszabbítható – mandátuma jövő tavasszal mindenképpen lejárt volna. Vezetésével a – 200 ezer eurót meghaladó kért okozó vagy köztisztviselőket érintő – nagykorrupciós ügyekben illetékes DNA évről évre megdöntötte saját rekordjait, ami a bíróság elé állított, illetve elítélt polgármesterek, törvényhozók, kormánytagok, rendőrök és bírák számát illeti. A szociálliberális koalíció azonban azt hangoztatta, hogy Kövesi és a DNA ügyészállammá tette Romániát, ahol ártatlan embereket hurcolnak meg, a főügyész pedig visszaéléseket követett el. Eltávolításával a kormánypártok nemcsak jelképes győzelmet arattak a főügyész munkájával elégedett jobboldali államfő felett, hanem precedenst is teremtettek arra, hogy más kinevezések és felmentések megtagadásának jogát is elvitathatják az elnöktől.