Kizárnák a „nemkívánatos strandolókat” a Víkendtelepről

Karszalagot is adnak a marosvásárhelyi Víkendtelepre belépőknek a napijegy mellé, így próbálják meg azonosítani azokat, akik törvénytelenül lépnek be a közkedvelt szabadidőközpont területére. A legtöbb panasz 19 óra után van, amikor szabad a belépés, és sokan ruhástól fürdenek. Erre is keresik a megoldást. Közben a marosvásárhelyi édesanyák egy online petíciót indítottak, szorgalmazva, hogy legyen megbízható és tiszta hely a Víkendtelep.

Ugyanis 19 óráig kötelező jegyet váltani, utána pedig tömegesen érkeznek nagyobb csoportok, akik legtöbbször ruhástól fürdenek a medencékben. Emiatt minden évben háborognak a marosvásárhelyiek, akik belépőjegyet váltanak és kisgyermekekkel is szeretnék látogatni a városi adófizetők pénzéből fenntartott telepet.

Kedden új intézkedést vezettek be a Víkendtelepen, karkötőket adnak azoknak, akik jegyet váltanak. A karkötők színe váltakozik, így minden nap lehet tudni, hogy ki az, aki kifizette az aznapi strandolás ellenértékét. Mint Mátyási Levente, a Víkendtelep igazgatója a Székelyhonnak elmondta, ezzel az intézkedéssel szeretnék kizárni azokat, akik a kerítésen átugorva, a csónakázó medencét átúszva érkeznek a strandra.

Az elmúlt hétvégén, a Vibe fesztivál miatt is naponta 8000 személy volt a Víkendtelepen, de tele volt rendfenntartókkal: csendőrökkel, rendőrökkel is. Úgy viszonylag könnyű volt kiparancsolni a medencékből az embereket. Az elkövetkezőben is ezt próbálják alkalmazni, hogy 20 órakor kiürítik a medencéket, remélve, hogy így meg tudják őrizni a víz minőségét, a telep épségét.

Mindenkié a Víkendtelep

Mátyási Levente arról is beszélt, tudja, hogy vannak gondok és nehézségek, de szükségük van a helyi közösség, a strandolók támogatására is, hogy ezeket meg tudják oldani. Mint elmondta, két helyi rendőr, egy magán őrző-védő szolgálat három alkalmazottja és két-három vízimentő felügyeli a medencéket. Ez csak akkor elég, ha a strandolók is megszólítják azokat, akik utcai ruhában fürdenek, zuhanyozás nélkül csobbannak. Ha mindenki magáénak érezné a Víkendtelepet, akkor közösen jobban fel lehetne lépni a rombolók és azok ellen, akik ruhástól vagy piszkos fehérneműben fürdenek – érvelt.

Az édesanyák is jobbat szeretnének

A marosvásárhelyi édesanyák Facebook-csoportban egy egyszerű kérdés mentén alakult ki egy igen éles beszélgetés a szabadidőközpontról, a több mint száz hozzászólásból az édesanyák elégedetlenségére derült fény, legtöbben azért panaszkodtak, mert többször azt tapasztalták, hogy ruhástól fürdenek a romák. Voltak olyanok is, akik arról számoltak be, hogy rendszeresen strandolnak a Víkendtelepen a gyermekeikkel és mindig tiszta a víz, soha nem volt semmi gondja senkinek emiatt. Végül