Kiválóan érettségiztek: cél az informatikusi pálya, a film, vagy az irodalom világa

Egyformán 9,6-os átlagot ért el az érettségin a gyergyószentmiklósi Páll Antónia és Jákó Dániel, és miután az óvások eredménye is ismert, véglegesen is eldőlt, hogy ők ketten szerepeltek a legjobban az idei megmérettetésen a gyergyószéki, magyarul tanuló diákok közül. A Salamon Ernő Gimnázium után az informatika, illetve az irodalom és/vagy a film világában szeretnének pályát választani. Páros interjú.

Páll Antónia két különböző szakra is jelentkezik, majd bejutás után mérlegel • Fotó: Páll Antónia tulajdona

Hiányzott az a régi, semmivel össze nem hasonlítható Salamonos hangulat, a régi közös szünetek, a nyüzsgés a folyosókon, főleg mikor csak a végzősök járhattak be. Emellett szabályokat kellett betartanunk, amiket végül is megszoktunk.

A tanáraink mindent megtettek azért, hogy így is a lehető legmagasabb szintű oktatásban részesüljünk.

Az érettségire való felkészülés egy fokkal nehezedett az online oktatás alatt, mivel itt mindenki csak a saját maga szorgalmára támaszkodhatott, viszont ha megtaláltuk a kellő motivációt, ilyen körülmények között is lehetett haladni.

– J.D.: A Salamon Ernő Gimnázium nagyon mély nyomot hagyott az életemben, mivel megadta a lehetőséget a tanulmányi fejlődésre, és új élethelyzetekbe helyezett, amelyek hozzájárultak a személyiségem fejlődéséhez.

A tanári kar mindvégig biztosította a támogatását, és a lehető legjobb felkészítésben részesítettek, amelyért egész életemben hálás leszek.

Az itt kialakuló diákközösség, barátságok mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy igazi Salamonos életben legyen részem, ahol olyan embereket ismerhettem meg, akik közösségében az átlagos iskolai napok is felejthetetlen élményekké alakultak át.

– Ha rajtatok múlna mit változtatnátok az oktatási rendszerrel, illetve az érettségivel kapcsolatban?

– J. D.: Ha rajtam múlna, mindenképp lerövidíteném az óraszámot, hisz a napi hét óra egy kissé hosszú.

– P. A.: Sok változtatásra lenne szükség az oktatási rendszeren belül, de elsősorban kivenném azokat a fölösleges terheléseket, és tananyagokat, amelyek a diákok életét nehezítik fölöslegesen, és nagyobb hangsúlyt fektetnék a gyakorlati oktatásra.

– Hol, milyen egyetemen folytatjátok tovább, milyen életpályát szeretnétek?

– J. D.: A Babeș-Bolyai Tudományegyetem, matematika-Informatika karán szeretnék tovább tanulni, azon belül is az informatika szakon. Programozói, szoftverfejlesztői, de akár tanári szakmák is mind közel állnak a szívemhez, de különösen szeretem a számítástechnika világának gyakorlati oldalát is kutatni.

– P. A.: Én mindenképpen az irodalom és/vagy a film terén szeretnék pályát választani. Ennek megfelelően Kolozsvárra, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarának magyar-és világirodalom szakára, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film és média karának audiovizuális kommunikáció, forgatókönyv-és reklámírás, média szakára is benyújtom a jelentkezésem, és majd eldől, hogy melyik mellett fogok dönteni.