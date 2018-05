Kiválasztani az egyéniséghez illő mesterséget (x)

A május 22-én és 23-án, a várban sorra kerülő mesterségek és szakiskolák mustrája útmutatást ad a szülőknek elsősorban, hogy hová irányítsák gyermekeiket, melyek azok a mesterségek, amelyeket érdemes úgy elsajátítani, hogy azzal megélhetést találjon a fiatal, sőt, ami annál is fontosabb, beteljesült embernek érezze magát választása által.

• Fotó: Haáz Vince

Ha valaki olyan szakmát választ, amely közel áll a személyiségéhez, ha azt teljes szellemi és lelki képességeinek megfelelően elsajátítja, tudását folyamatosan gyarapítja, ha az megélhetést és szakmai sikert hoz számára, soha nem érzi azt, hogy a munka nehéz volna, vagy esetleg értelmetlen, amit csak kötelességből végez el.

A május 22-23-ai vásáron a fiatalok, illetve szüleik rálátást nyerhetnek arra, hogy milyen a kínálata ma a marosvásárhelyi szakmai oktatásnak, hol folytathatja a nyolcadik osztályt végzett tanuló az iskolát, milyen szakok közül választhat, ha három-négy év múlva szeretne egy biztos, jól jövedelmező munkahelyet találni magának.

A Művészetek és Mesterségek Vására Erdélyben egyedülálló történet, amely 2015-ben kezdődött, amikor a marosvásárhelyi tanintézményekre több mint ötezer látogató volt kíváncsi és ahol rég feledésbe merült mesterségekre is sikerült felhívni a figyelmet. Az iparban, a szolgáltatásokban, a szállításban, az egészségügyben és a mezőgazdaságban egyre képzettebb és jól felkészült szakemberekre van szükség.

A Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem, a kétnapos esemény főszervezője segít az eligazodásban, abban, hogy ki-ki megtalálja a saját maga számára legideálisabb szakmát.

Ugyanakkor ahhoz is hozzájárul az intézmény, hogy a helyi munkaerőt foglalkoztató üzleti szféra is megtalálhassa a számára szükséges szakembereket. Az egész ország szakmunkaerő-hiánnyal küzd, így Marosvásárhely is.

Az építkezésben, az autóiparban, a szolgáltatásokban is szükségesek a jól képzett szakemberek, akik itthon is megtalálhatják a lehetőségeiket, nem szükséges, hogy külföldön keressék azt

– hangsúlyozta Csegzi Sándor, a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem igazgatója.

