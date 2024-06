Kiütötték egymást a ringből a kis magyar pártok, így lazán nyert a nevető harmadik

Már 2020-ban belátták, nincs helye három magyar pártnak az erdélyi politikai porondon, ezért is kezdeményezték akkor az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt fúzióját (amelyből az EMSZ lett). Az, hogy – önhibájukon kívül – most nem jött létre sem megyei, sem országos szinten megegyezés a Magyar Polgári Erő pártjával (MPE), azt eredményezte, hogy egymást ütötték ki a megyeszékhelyi és a megyei tanácsból, így helyettük a román ellenzék jutott be – tekintette át a kudarcos szereplés előzményeit és következményeit Kolcza István. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy