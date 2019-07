Kiürítik ideiglenesen a szociális otthont, de mi lesz az ott lakókkal?

Az éjjeli menedékhelyen főleg télen vannak sokan • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen a Rozmaring utcában, a tömbházak szomszédságában működik a szociális otthon és hajléktalanszálló. A létesítményben azok a többnyire idős vagy sokgyerekes személyek, családok kapnak menedéket, akik valamilyen oknál fogva az utcára kerültek.

Vannak közöttük olyanok, akiket uzsorások csaptak be és így maradtak lakás nélkül, de van, aki gyermekének, rokonoknak kezeskedett a bankkölcsönkor, s így vesztette el lakását.

Vannak olyan nyugdíjasok is, akiknek jövedelme nem elég, hogy kvártélyba menjenek, s az öregotthonban sincs hely számukra.

A szociális otthon mellet az épület egyik emeletén hajléktalanszálló működik, ahova éjszakára engedik be azokat az embereket, akik az utcán élnek. Itt tisztálkodási lehetőséget és ágyat biztosítanak számukra, s egy reggelit is kapnak. Nem fogadják be azokat, akik ittasan mennek.

A szociális otthon és hajléktalanszálló, és az itt lakó emberek, családok helyzete azért került újra a figyelem középpontjába, mert az épületet fel kell újítani, ki kell festeni.