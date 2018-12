Kitiltott jelképek: a csíkszeredai városházán lévő molinók sem maradhatnak

• Fotó: Pinti Attila

A per októberben kezdődött, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresete szerint a korábbi, a székely-, magyar- és városzászlók bírósági döntés utáni eltávolítása nyomán

Csíkszereda polgármestere egy olyan trükkhöz folyamodott, amellyel megpróbálta figyelmen kívül hagyni a jogerős ítélet által előírt kötelezettségeit, és törvénytelenül helyezett el egyes jelképeket a román állam egyik közintézményében.

HIRDETÉS

Az ADEC fenntartja, hogy ezek a háromszög alakban felhúzott molinók valójában országok, illetve Romániában jogszerűen be nem jegyzett egyesületek zászlói, kihelyezésük pedig sérti a törvényt, amelynek nemcsak a betűjét, de a szellemét is be kell tartani.

A Hargita Megyei Törvényszék a napokba hozott elsőfokú ítéletében

elutasította Csíkszereda polgármesterének érveit, és arra kötelezte, hogy távolítsák el a tanácsteremből a székely és magyar zászló színeit, illetve a város lobogójának elemeit tartalmazó kihúzható molinókat.

Füleki Zoltán alpolgármester, aki a per indulásakor korábban kifejtette, kiállítási darabokról van szó, amelyek különböző információkat szolgáltatnak Székelyföldről, Csíkszereda város alapító okiratairól, és az 1956-os magyar forradalom csíkszeredai és székelyföldi személyiségeiről. Egyúttal arra is számított, hogy a bíróság figyelembe veszi a zászlók és ezek közötti különbséget, mert ha nem, akkor szerinte bármit meg lehet tenni.

Nem így történt. Az alpolgármester szerint most először meg kell várni az elsőfokú ítélet indoklását, amelynek tanulmányozása után lehet dönteni a fellebbezésről – ezt a lépést Füleki mindenképp meg akarja tenni. Az egyesület által indított perek következményeként Csíkszeredában eddig nemcsak a városháza tanácsterméből kellett eltávolítani a vitatott zászlókat, hanem az épület homlokzatáról, és a Városi Művelődési Házhoz közeli zászlórúdról is le kellett venni a székely lobogót, és a város zászlaját. Ugyanakkor a Városháza feliratot is el kellett távolítani a homlokzatról.