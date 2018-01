Kitiltaná a szekereket Marosvásárhelyről Dorin Florea

„Parkolás” szekérrel. Megszűnhet a város között • Fotó: Szabó Enikő

A törvény értelmében mind a ló, mind a szekér elkobozható, azonban a hatóságoknak gondot jelent a szállítóeszköz raktározása és a haszonállat ellátása. Ugyanakkor

a szekereseket hiába büntették a forgalmisták, a többnyire munkanélküli és mélyszegénységben élő cigányok képtelenek voltak törleszteni a bírságot.

Éppen ezért a polgármester a cigánytanyaként ismert Hidegvölgyből is kitiltaná a lovakat meg a szekereket.

A tanyán élő Cristian Eparu, a Chakra Alapítvány elnöke szerint a lovak és szekerek kitiltása a Hidegvölgyből mélyen sértené a romák önérzetét.

Sajnos nem minden cigánynak sikerült áttérnie a szekérről a Mercedesre. A szegényebbeknek, mint jómagam is, a ló meg a szekér megélhetési eszköznek számít. Hogy egyesek egyébre is használják, hát Istenem… A kés is egy vágóeszköz, de attól, hogy egyesek fehér fegyverként viselik, még nem tiltotta be senki

– vélekedett lapunknak Eparu, aki maga is lócsiszár családból származik, amire rendkívül büszke.