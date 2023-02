Kitakarítanák az évtizedek alatt lerakódott iszapot

Nagyobb lélegzetű munkálatokra készülnek Marosvásárhelyen, a város tulajdonában levő Víkendtelepen, ahol ki szeretnék takaríttatni a nyolc hektáros csónakázótavat. Mindemellett a medencéket is el szeretnék választani a játszóterektől, sportpályáktól és vendéglátóipari egységektől. Egyik terv sem lesz egyszerűen megvalósítható, de pénz van rá.

Marosvásárhelyen, sőt Maros megyében is a legnagyobb strand a Víkendtelep, ahol több medence, hatalmas zöld terület, több sportpálya és játszótér is várja a kikapcsolódni vágyókat. A szabadidőközpontot szinte teljes egészében körbeveszi egy csónakázó tó, amelynek összterülete csaknem nyolc hektár. Ide a Marosból engednek vizet, és folyamatosan forgatják is, hogy valamennyire tisztán tudják tartani.